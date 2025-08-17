Samsun'da Yanan TIR Panik Yarattı

Samsun'da Yanan TIR Panik Yarattı
Samsun'da hareket halindeyken alev alan TIR, yolda büyük paniğe neden oldu. Araçtan çıkan yangın, çevredeki alanı tehdit etti. Yaralanmaların yaşandığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SAMSUN'da hareket halindeyken alev alan ve yaklaşık 8 kilometre yanarak giden boya, tiner ve madeni yağ yüklü TIR'ı, yol kenarında mola verdikleri restoranda görüp cep telefonuyla kayda alan müşteriler büyük panik yaşadı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Jamaladdin Mamadov'un kullandığı 77 HR 176 plakalı TIR'ın balatalarında yangın çıktı. Alevler dorsedeki yüke sıçradı. Yanan TIR Çetin Y. idaresindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile, ardından da Bora U. yönetimindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bariyerlere savrulan hafif ticari araç, TIR'dan dökülen yanıcı kutularla birlikte yandı. Otomobil sürücüsü Çetin Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Mamadov, frenleri tutmayan TIR'la yaklaşık 8 kilometre ilerledikten sonra araçtan atladı. Mamadov hafif yaralanırken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. TIR tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

TIR'dan saçılan yanıcı maddeler nedeniyle yol kenarında ve ormanda yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kara yolu uzun süre ulaşama kapandı.

Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden açıldı. TIR'ın yanarak ilerlediği anlar araç sürücülerinin ve yol kenarındaki restoranda oturanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, restorandaki müşterilerin panik içinde bağırmaları dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
