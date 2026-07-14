Haberler

Samsun’da ‘Yan Bakma’ Kavgası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İncesu Mahallesi'ndeki bir restoranda gece saatlerinde iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G. (22), bıçakla İ.A'yı (31) yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taraflardan A.E.A'nın (17) da kavganın ardından tüfekle havaya ateş ettiği tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayda kullanılan tüfek ve bıçağı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Devlet düğmeye bastı! Mal varlıkları tek tek donduruldu

Devlet düğmeye bastı! Mal varlıkları tek tek donduruldu
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı

Piyasalarda büyük deprem! 4 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu