Samsun'da Yağış Nedeniyle Çöken Yol Onarıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili yağışlar sonucu Alanyaykın Mahallesi'nde meydana gelen yol çökmesi onarılarak ulaşıma açıldı. Salıpazarı Belediyesi ekipleri, gerekli dolgu ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.
Zeminde oluşan kayma sonucu ulaşıma kapanan yolun ulaşıma açılması için Salıpazarı Belediyesi fen işleri ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan dolgu, stabilize ve düzenleme çalışmalarının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.