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Samsun'da yaban ördeklerinin V şekilli göçü Kasım'da görüntülendi

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Önemli sulak alanlara ev sahipliği yapan Samsun'da kış şartlarının belirginleşmesiyle yaban ördeklerinin göç hareketliliği görüntülendi. Kasım ayının ilk haftası itibarıyla kente giren kuşların V şekli oluşturduğu yolculuk, doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından izlendi.

Önemli sulak alanlara ev sahipliği yapan Samsun'da kış şartlarının belirginleşmesiyle kuzeyden güneye doğru yola çıkan yaban ördeklerinin göç hareketliliği görüntülendi.

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla kente giriş yapan kuşların gökyüzünde oluşturdukları etkileyici görüntüler???????, kameralara yansıdı.

Sibirya, Rusya ve Kuzey Avrupa gibi bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve sulak alanların donması nedeniyle güneye yönelen yaban ördekleri, kışı geçirmek veya yolculukları sırasında dinlenmek amacıyla Samsun'daki sulak alanları tercih ediyor.

Yaban ördeklerinin "V" şekli oluşturarak gerçekleştirdiği yolculuk, Samsun semalarında görsel şölen sunarken, doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından da hayranlıkla izlendi.

Kaynak: AA
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