Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Atakum ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, "uyuşturcu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında adresi tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

