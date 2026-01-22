Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Atakum ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında adresi tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
