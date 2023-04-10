Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.Ç'nin ikametinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli A.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel