Samsun'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ?4 bin 632 sentetik ecza hapı, 106 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 90 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu yapımında kullanılan bir miktar madde, kurusıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 450 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA