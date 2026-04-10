Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.T. (23), E.K. (33), M.Y. (32) ve M.Y'nin (27) ikametlerinde arama yapıldı.

Adreslerdeki aramada 220 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 850 lira ele geçirildi.

Operasyonda F.T, E.K, M.Y. ve M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan E.K, M.Y. ve M.Y, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

F.T'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.