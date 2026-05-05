Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 7 bin 714 sentetik ecza hapı ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.