Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç ile araçtaki R.Y. (36) ve O.K'nın (29) üzerinde arama yapıldı.

Aramada 6,2 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Operasyonda R.Y. ve O.K. gözaltına alındı.