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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 676 sentetik ecza hapı, 263 gram sentetik uyuşturucu, 11 mililitre likit sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 97 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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