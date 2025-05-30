Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Tutuklama
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla 27 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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