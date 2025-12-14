Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek için uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, istihbarat sonucu belirlenen adreste yaptıkları aramada 1066 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.