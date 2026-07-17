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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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Samsun'da İlkadım, Tekkeköy ve Bafra'da düzenlenen operasyonda 11 bin 807 sentetik hap, 291 gram uyuşturucu, 35 kök kenevir, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstü ile araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada 11 bin 807 sentetik ecza hapı, 291,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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