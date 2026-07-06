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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 932 sentetik ecza, kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 5 bin 932 sentetik ecza, 100 gram kokain, 98,05 gram sentetik uyuşturucu, 37 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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