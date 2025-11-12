Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı


Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 6 bin 626 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 6 bin 626 uyuşturucu hap, 17,92 gram sentetik uyuşturucu, 5,61 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2'si aranan şahıs olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
