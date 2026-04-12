Samsun'da ikametinde 6 bin 663 sentetik uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ikametinde 6 bin 663 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, K.K'nin (22) evinde yaptıkları aramada, 6 bin 663 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.K, emniyete götürüldü.