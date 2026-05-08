Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek