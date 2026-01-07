Haberler

Samsun'da bagaja gizlenen uyuşturucuyu hasas burunlu köpek "Pera" buldu

Samsun'da bagaja gizlenen uyuşturucuyu hasas burunlu köpek 'Pera' buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza ilçesinde bir otomobilin bagajına gizlenen 590 gram sentetik uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği 'Pera'nın yardımıyla ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin bagajına gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle yapılan aramada aracın bagajının alt kısmına gizlenmiş 590 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var