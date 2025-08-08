Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'daki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, operasyonda 3097 sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.