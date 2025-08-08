Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda 3097 sentetik ecza, 21,50 gram metamfetamin, 13 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.