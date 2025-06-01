Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, çeşitli ilçelerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 282 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 370 mililitre sıvı madde, 427 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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