Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında, durdurulan araçta yapılan aramada 7,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.