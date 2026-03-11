Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 12 bin 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12 bin 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler