Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 12 bin 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 12 bin 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek