Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 44 bin 938 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, zanlılardan birinin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K'nin (22) ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada 44 bin 938 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlılardan U.A'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Transfer bitmek üzere! Juan, Göztepe'den dünya devine gidiyor

Göztepe'den Avrupa devine gidiyor
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu