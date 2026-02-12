Haberler

Samsun'da dolapta iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, dolapta iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1337 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, evdeki bir odada bulunan dolaba iklimlendirme düzeneği kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Evde iklimlendirme düzeneğinin yanı sıra 1337 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu içme, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

