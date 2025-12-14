Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Tekkeköy ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ikametlerde yaptığı aramalarda 383 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramada, 383 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel