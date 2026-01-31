Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde ve tabanca mermileri ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, iki ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 20 gram sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu içme aparatı, 115 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda A.K. (52) ve M.C. (36) gözaltına alındı.