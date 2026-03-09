Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da yapılan bir operasyonda 2 bin 266 uyuşturucu hap ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 266 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 2 bin 266 sentetik ecza, 76,5 milimetre likit sentetik, 37,40 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun