Samsun'da 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki belirlenen depo ve ikamete operasyon gerçekleştirdi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde belirlenen depo ve ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek