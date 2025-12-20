Samsun'da 14 bin 100 sentetik hap ele geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.A.A. (20) isimli şüphelinin üzerinde, kullandığı araçta ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda; 14 bin 100 sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel