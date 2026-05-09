Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 bin 356 uyuşturucu hap, 273,7 gram sentetik uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 356 uyuşturucu hap, 273,7 gram sentetik uyuşturucu, 2,98 gram kenevir tohumu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek