Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 5 bin 350 sentetik ecza hapı, 86,5 gram sentetik uyuşturucu, silahlar ve kaçak içkiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 350 sentetik ecza hapı, 86,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 10 şişe kaçak içki ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
