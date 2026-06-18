Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 106 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 5 bin 106 sentetik ecza hapı, 189,50 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 5,60 gram madde, 4 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız kurusıkı ve havalı tabanca ile fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.