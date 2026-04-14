Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 189,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 44 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Canik ilçesinde aldıkları istihbaratı değerlendirerek H.Ö'nün (44) ikametinde arama yaptı. 189,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İlyas Gün