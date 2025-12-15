Haberler

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Y.M'nin üstünde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca,1 tabanca şarjörü, 40 dolu fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tüfek şarjörü, 13 adet dolu kartuş, 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
