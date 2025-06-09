Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk bulundu. Sürücü C.C.T. gözaltına alındı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, şüpheli sürücü C.C.T. (38), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Havza ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.C.T.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Sürücü C.C.T., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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