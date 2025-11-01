Samsun'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 110 sentetik ecza hapı ile yakalanan M.Ç. adlı şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi sırasında Eğercili Mahallesi'nde M.Ç'nin (39) hareketlerinden şüphelenildi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 110 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel