Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç aracın karıştığı olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.Y. idaresindeki 61 TY 788 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek T.Ö. yönetimindeki 52 ABS 004 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.K'nin kullandığı 55 JC 560 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden T.Ö. ile otomobildeki N.Ö, T.Ö. B.Ö, Y.A.Ö. ve minibüsteki İ.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.