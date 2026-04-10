Samsun'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dualarla anıldı

SAMSUN'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Görevi başında şehit olan polis memurları da mezarları başında anıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, belediye başkanları, il müdürleri, emniyet mensupları ve şehit ailelerinin katıldığı Kıranköy Mezarlığı Şehitliği ziyaretinde şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve bazı şube müdürleri şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Şehit mezarlıklarına ziyaretler yapılırken, yıl dönümü kapsamında kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

