Tramvay ile kamyon çarpıştı; 3 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tramvay ve kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde tramvay ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatman Recep S. (40) idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mustafa Ç. yönetimindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon şoförü Mustafa Ç. ile tramvaydaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
