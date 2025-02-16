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Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Büyükkırık Mahallesi'nde Turan T. (60) yönetimindeki traktör, Başalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, traktörde bulunan Mehmet Ç. (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, sürücü Turan T, Abdullah S, Fahri E. ve Metin Ç, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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