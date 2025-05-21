Samsun'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Asarcık ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Kazım Altunay, yaptığı kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Kazım Altunay yönetimindeki 55 UC 847 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, traktör sürücüsü Kazım Altunay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altunay'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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