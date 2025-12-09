Haberler

Samsun'da trafik kazasında 2 kişiyi darbeden zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesindeki trafik kazası sonrasında meydana gelen darp olayında, belediye çalışanı tutuklandı. Motosiklet sürücüsü, kaza sonrası tartıştığı kişileri darbedip kaçarken, emniyet güçleri şüpheliyi yakaladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazasında 2 kişiyi darbeden belediye çalışanı tutuklandı.

İddiaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde araştırma görevlisi F.M'nin kullandığı otomobil ile Atakum Belediyesinde çalışan işçi O.Ş.Y. (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, F.M. ile yanındaki G.M'yi darbettikten sonra kaçtı.

F.M. ile G.M, hastanede darp raporu aldıktan sonra O.Ş.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, kavgaya karışan bir şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
