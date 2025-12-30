Haberler

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 34 yaşındaki M.B. ve 33 yaşındaki H.Ö.M. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise kaçtı.

M.B'nin (34) kullandığı 55 BDM 10 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 F 3008 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada M.B. (34) ile yanında bulunan H.Ö.M. (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların cezaevinde görevli askeri personel oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra kaçan 34 F 3008 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
