Otomobil, takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak su kanalına düştü. Sürücü Faruk Bilgin hayatını kaybederken, yanındaki A.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde takla atıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Faruk Bilgin (26) hayatını kaybetti, A.B. (27) yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Bilgin'in kontrolünü yitirdiği 55 ATP 413 plakalı otomobil, takla atarak kanala düştü. Kazada, sürücü Bilgin ile yanındaki A.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Faruk Bilgin ile A.B.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bilgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
