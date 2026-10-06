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Samsun'da TPD'nin 50. yılında bağımlılık ve ruh sağlığı söyleşisi yapıldı

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Samsun'da TPD'nin 50. yılında bağımlılık ve ruh sağlığı söyleşisi yapıldı
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Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi ile Yeşilay iş birliğinde, TPD'nin 50. yılı dolayısıyla Samsun'da söyleşi düzenlendi. Programda bağımlılıkla mücadele, intihar ve toplumsal ruh sağlığı ile psikolojik desteğin önemi ele alındı.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Samsun Şubesi ile Yeşilay iş birliğinde, TPD'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi.

TPD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Gamze Sırmalı Karabulut'un moderatörlüğünde Atakum Belediyesi Ata Sahnede gerçekleştirilen programda, TPD Samsun Şube Başkanı Ömer Kınalı derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söyleşiye Klinik Psikolog ve Yeşilay Akademi Eğitmeni Türkan Senem Mol ile TPD adına Klinik Psikolog Nurhanım Gençtürk konuşmacı olarak katıldı.

Programda bağımlılıkla mücadele, intihar ve toplumsal ruh sağlığı konuları ele alınırken, psikolojik desteğin önemi ve bu alanlarda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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