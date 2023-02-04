Samsun'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı Güncel Haberler Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Mucip K.'nin kullandığı 35 HZY 13 plakalı kamyon, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Abdullah G. idaresindeki 41 FN 799 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücülerden Mucip K. araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mucip K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, kurtarma çalışmalarına katılan Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli bir polis memuru ise kırılan cam parçalarından dolayı elinden hafif şekilde yaralandı. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Bulvarı Tekkeköy Samsun Güncel Haberler

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