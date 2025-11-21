Samsun'da TIR Yangınına Polis Müdahalesi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde TIR'da çıkan yangının büyümemesi için polisin alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun-Ankara kara yolu Tekkeli mevkisinde, Y.A.'nın kontrolündeki 52 ADP 055 plakalı TIR'ın motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Y.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, itfaiye gelmeden yangın tüpüyle müdahalede bulunup, alevlerin büyümesini önledi. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, alevleri tamamen söndürdü. Polisin, yangının büyümesine engel olduğu anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.