Samsun'da tır sürücüsü kazada sıkışan dorseyi kurtarmak isterken yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tır sürücüsü, meydana gelen kzada sıkışan dorseyi kurtarmak isterken yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. (55) idaresindeki 38 AIP 913 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde yük boşalttıktan sonra ana yola çıkarken önce kaldırıma, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada dorseye müdahale etmek isteyen sürücü M.E, parmaklarını sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün parmaklarında kırık bulunduğu tespit edildi.

Tır ise daha sonra yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
