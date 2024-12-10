Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz

 HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

 Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

Samsun'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Mersin'den yola çıkan tır, Bekdiğin Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak reklam panosuna çarptı ve şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Mersin'den Samsun'a giden Mehmet Mert Tekeli idaresindeki 33 AZF 071 plakalı tır, Bekdiğin Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.

Tır, sürüklenip yol kenarındaki reklam panosuna çarparak şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz
img

İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ CANLI) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne? Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA! Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 10 Aralık Salı! HGS nedir? HGS açılımı ne? Atalanta Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? HGS'yi kim hackledi, ne istiyorlar? HGS uygulaması hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.